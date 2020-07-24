Beşiktaş, Ankara'ya 17 isimle gidiyor!

Beşiktaş'ın sezonun son haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Ankara'ya 17 isimle gidiyor!
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24 Temmuz 2020 14:15
Beşiktaş'ta sezonun 34. ve son haftasında Ankara'da Gençlerbirliği ile oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş, Ankara'da 17 kişilik kadroyla yer alacak. 

Kadroda, Lille'e gideceği kesinleşen Burak Yılmaz dışında, takımla vedalaşan bir diğer oyuncu Boateng, sol bek oyuncusu Caner Erkin ve kanat oyuncusu Jeremain Lens de yer almadı.

Adem Ljajic ve Umut Nayir de koronavirüs protokolleri gereği sezonun son maçında görev alamayacakları için kadroya alınmadı. 



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