Beşiktaş - Ankaragücü maçında gerginlik yaşandı

Beşiktaş - Ankaragücü'nün karşılaştı maçın 36. dakikasında MKE Ankaragücü'nün kazandığı korner atışında Pedrinho ile tribünler arasında gerginlik yaşandı.



Korner için topun başına giden Pedrinho, tribünlerden atılan yabancı maddelerin kendisine isabet etmesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra başkent ekibinin teknik direktörü Sedat Ağçay ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de olayın yaşandığı yere giderek tribünleri sakinleştirdi.

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