Beşiktaş, Ankara deplasmanında kaybetti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ne 86-72 mağlup oldu.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Ogün Cılız
Çankaya Üniversitesi: White 34, Dikaioulaku 14, Melike Tuğba Oral 11, Prince 11, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 2, Derin Yaya 10
Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 7, Call 27, Simmons 18, Melek Uzunoğlu 5, Elif Bayram 2, İrem Naz Topuz 2, İlayda Güner 8, Özge Yavaş 3, Şelale Kepenç
1. Periyot: 16-12
Devre: 40-36
3. Periyot: 63-54
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Ogün Cılız
Çankaya Üniversitesi: White 34, Dikaioulaku 14, Melike Tuğba Oral 11, Prince 11, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 2, Derin Yaya 10
Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 7, Call 27, Simmons 18, Melek Uzunoğlu 5, Elif Bayram 2, İrem Naz Topuz 2, İlayda Güner 8, Özge Yavaş 3, Şelale Kepenç
1. Periyot: 16-12
Devre: 40-36
3. Periyot: 63-54