Beşiktaş, Ankara deplasmanında kaybetti

Beşiktaş HDI Sigorta, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Çankaya Üniversitesi'ne 86-72 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Ankara deplasmanında kaybetti
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18 Aralık 2021 17:18
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ne 86-72 mağlup oldu.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Ogün Cılız

Çankaya Üniversitesi: White 34, Dikaioulaku 14, Melike Tuğba Oral 11, Prince 11, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 2, Derin Yaya 10

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 7, Call 27, Simmons 18, Melek Uzunoğlu 5, Elif Bayram 2, İrem Naz Topuz 2, İlayda Güner 8, Özge Yavaş 3, Şelale Kepenç

1. Periyot: 16-12

Devre: 40-36

3. Periyot: 63-54


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