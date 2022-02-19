Beşiktaş - Altay: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırlıyor.Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, 8. sırada bulunuyor.Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Koudou, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi kadroya alınmadı.Altay'da cezalı stoper Murat Akça ile sakatlığı bulunan Thiam bu karşılaşmada yer alamayacak. İzmir temsilcisinde Marco Paixao, Mateusz Lis, Mohammed Naderi, Andre Poko, Leandro Kappel, Martin Rodriguez ve Thaciano ise sarı kart sınırında bulunuyor.Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan, GüvenMateusz Lis, Cebrail Karayel, Eric Bjönkander, İbrahim Öztürk, Mohammed Naderi, Andre Poko, Thaciano, Zeki Yıldırım, Leandro Kappel, Kazımcan Karataş, Deniz KadahSpor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay, bu kulvarda 83. kez rakip olacak.İki takım arasında oynanan 82 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Taraflar arasında oynanan 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Ligin ilk yarısında oynanan maçta Altay, Beşiktaş'a evinde 2-1 üstünlük sağladı.Altay'a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 63 golüne engel olamadı.Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı.İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.Beşiktaş rakibine iki defa farklı skorla üstünlük kurdu.1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.Siyah-beyazlı takımda 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.Batshuayi bu sezon Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü.Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor.Siyah-beyazlı ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic'in yaşadıkları sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamayan Josef de Souza'nın ise forma giyebileceği bildirildi.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakat oyuncular Oğuzhan Özyakup, Larin ve Rıdvan Yılmaz sarı kart ceza sınırda bulunuyor.