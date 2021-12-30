Beşiktaş - Altay: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Altay'ı konuk edecek.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Altay maçını A Spor canlı yayınlayacak.Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou, Gökhan Töre bu maçta forma giyemeyecek.Altay'da İbrahim Öztürk, Murat Akça, Cebrail, Tolga ve Erhan karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımın önemli kozları Kappel ve Bamba'nın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Güven, BatshuayiLis, Naderi, Björkander, Özgür, Zeki, Poko, Pinares, Kazımcan, Thiam, Kappel, PaixaoGeçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak.Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.Beşiktaş'ın yarınki rakibi Altay, kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.