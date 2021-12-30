Beşiktaş - Altay: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Altay: Muhtemel 11
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30 Aralık 2021 07:44
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Altay'ı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Altay maçını A Spor canlı yayınlayacak.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou, Gökhan Töre bu maçta forma giyemeyecek.

Altay'da İbrahim Öztürk, Murat Akça, Cebrail, Tolga ve Erhan karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımın önemli kozları Kappel ve Bamba'nın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Güven, Batshuayi



Altay
Lis, Naderi, Björkander, Özgür, Zeki, Poko, Pinares, Kazımcan, Thiam, Kappel, Paixao



Beşiktaş geçen sezonun kupa şampiyonu

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Altay 5. Tur'a nasıl geldi?

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Altay, kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.


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