Beşiktaş, Almanya'da kulüp arıyor

Beşiktaş, depremzedeler için milli arada Almanya ve bay geçeceği maçların haftasından birinde Azerbaycan'dan kulüplerle dostluk maçı yapmak için görüşmeler gerçekleştiriyor.



İlk hazırlık maçını Almanya'da oynamayı planlayan Kartal, Leipzig'den olumsuz yanıt aldı. Bundesliga kulübünün yöneticileri gerekçe olarak da milli arada çok sayıda futbolcularının ülkelerine gitmelerini gösterdi.



Beşiktaş, bunun üzerine Fortuna Düsseldorf ve Union Berlin'e teklif götürdü.





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