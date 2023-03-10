Beşiktaş, Almanya'da kulüp arıyor

Beşiktaş, depremzedeler yararına Almanya'da maç oynamak istedi ancak ilk aşamada Leipzig'de olumsuz yanıt aldı. İki kulübe daha teklif götürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Almanya'da kulüp arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2023 11:19
Beşiktaş, depremzedeler için milli arada Almanya ve bay geçeceği maçların haftasından birinde Azerbaycan'dan kulüplerle dostluk maçı yapmak için görüşmeler gerçekleştiriyor.

İlk hazırlık maçını Almanya'da oynamayı planlayan Kartal, Leipzig'den olumsuz yanıt aldı. Bundesliga kulübünün yöneticileri gerekçe olarak da milli arada çok sayıda futbolcularının ülkelerine gitmelerini gösterdi.

Beşiktaş, bunun üzerine Fortuna Düsseldorf ve Union Berlin'e teklif götürdü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery