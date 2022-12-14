Beşiktaş almadı, Bayern Münih'e gidiyor

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği fakat yerine Karius'u tercih ettiği; 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın tarihi başarısında oldukça etkili bir performans sergileyen Dominik Livakovic'e Bayern Münih talip oldu.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti.
Bundesliga devinin, Dominik Livakovic'in menajeriyle iletişime geçtiği kaydedildi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti.
Bundesliga devinin, Dominik Livakovic'in menajeriyle iletişime geçtiği kaydedildi.