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Beşiktaş almadı, Bayern Münih'e gidiyor

Beşiktaş'ın bir dönem ilgilenip transfer etmediği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası performansının ardından Bayern Münih'in transfer listesine girdi.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş almadı, Bayern Münih'e gidiyor
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14 Aralık 2022 10:13
Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği fakat yerine Karius'u tercih ettiği; 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın tarihi başarısında oldukça etkili bir performans sergileyen Dominik Livakovic'e Bayern Münih talip oldu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti.

Bundesliga devinin, Dominik Livakovic'in menajeriyle iletişime geçtiği kaydedildi.



 
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