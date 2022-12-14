Beşiktaş almadı, Bayern Münih'e gidiyor

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği fakat yerine Karius'u tercih ettiği; 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın tarihi başarısında oldukça etkili bir performans sergileyen Dominik Livakovic'e Bayern Münih talip oldu.Sky Sports'ta yer alan habere göre; sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti.Bundesliga devinin, Dominik Livakovic'in menajeriyle iletişime geçtiği kaydedildi.