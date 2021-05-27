Beşiktaş, Alex Teixeira'yı hedefliyor!

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alex Teixeira'yı transfer gündemine aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Alex Teixeira'yı hedefliyor!
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27 Mayıs 2021 08:29
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile kurmayları Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, yurt içi ve dışında kulübün ekonomik şartlarına ve sistemine uygun futbolcu arayışını sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme gelirken, orta alan için Alex Teixeira ismi öne çıktı.

Çin macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu ile temasa geçilirken, vatandaşı Josef de Souza'dan da destek istendi.

50 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Shakhtar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeira, Şubat 2016'da 50 milyon Euro'ya Jiangsu Suning'e transfer olmuştu.

Brezilyalı on numara, Çin kariyerinde 153 maçta görev alırken 73 gol attı, 43 asist yaptı.

Bu arada Beşiktaş'ın, NEC Nijmegen'de oynayan Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan'la da görüştüğü belirtildi. 


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