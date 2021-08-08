Beşiktaş: 'Alex Teixeira geliyor!'

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın geliş saatini açıkladı!



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria 9 Ağustos Pazartesi günü(yarın) saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.



YILLIK 2.3 MİLYON EURO ALACAK



Beşiktaş'a imza atması beklenirken, Dubai'ye giderek yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Alex Teixeira'ya Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon 300 bin Euro garanti ücret vereceği, ayrıca imza parası karşılığında da 900 bin Euro ödeme yapılacağı ifade edildi.



GEÇEN SEZON 10 GOL 5 ASİST



31 yaşındaki 10 numara için takımla arayı kapatması için özel program da hazırlandı. Futbolcu geçen sezon Çin Ligi'nde Jiangsu Shuntian forması giymiş ve 20 maçta 10 gol, 5 asistle oynamıştı.



