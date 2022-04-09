Beşiktaş - Alanyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.Vodafone Park'ta saat 21.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ise Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı.Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, BatshuayiMarafona, Fatih, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur, Efecan, Efkan, Novais, Emre, CandeiasSiyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü..Alex Teixeira, Rıdvan Yılmaz, Welinton, Valentin Rosier, Güven Yalçın ve Souza Alanya karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ve Emre Akbaba sarı kart ceza sınırında. Bu iki önemli isim sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor - Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.