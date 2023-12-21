Haber Tarihi: 21 Aralık 2023 19:34 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 19:34

Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz izle (beİN Sports izle)

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Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz izle (beİN Sports izle)
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Beşiktaş Alanyaspor canlı yayın linki! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI


BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE


BEŞİKTAŞ ALANYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftada Atakaş Hatayspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İKİ TAKIM ARASINDA 15. MAÇ

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 mücadeleden de galip ayrıldı.

Beşiktaş Alanyaspor maçı hakemi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Rıza Çalımbay'ın iki kader maçı!

Geçen hafta alınan derbi mağlubiyeti sonrası gözler Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'da... Tecrübeli teknik adamın kaderi, oynanacak Alanyaspor ve Hatayspor maçında belli olacak. Rıza Çalımbay'ın geleceği Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'la oynanacak karşılaşmalara bağlandı. Siyah-Beyazlılar bu müsabakaların kayıpsız geçilmesi durumunda sezon sonuna kadar Çalımbay'la devam edecek. Aksi halde deneyimli teknik adamla büyük olasılıkla yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta 3 yerli isim yolcu

Trendyol Süper Lig'de yeni yönetimi ile yoluna devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda alınan kadro dışı kararı sonrası oyuncular takıma geri dönmüştü. Tüm bu gelişmeler sonrası bir büyük sürpriz daha yaşandı. 3 yerli oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. Kartal, ara transfer döneminde 4-5 yabancı oyuncusunu göndermenin hesaplarını yaparken bazı yerli futbolcularla da yolların ayrılacağı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Umut Meraş'ın ocakta vedalaşılacak ilk isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Ayrıca yaz döneminde Somaspor'dan kadroya dahil edilen Emrecan Bulut'un da başka bir kulübe kiralanması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda 3. kaleci konumunda bulunan Utku Yuvakuran'ın da teklif gelmesi halinde ayrılacağı ifade edildi.

Rıza Çalımbay: ''Kazanmaktan başka şansımız yok''

Şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'la kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Ankaragücü ve Fenerbahçe ile oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden Kartal, Alanyaspor'u yenerek rahat bir nefes almaya çalışacak. Alanyaspor karşılaşması Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın geleceğini de belirleyecek. Siyah-beyazlı takımın bugün puan kaybetmesi halinde Çalımbay'ın görevde kalma ihtimali bir hayli azalacak. Deneyimli hoca dün futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Alanyaspor maçını kazanmak zorunda olduklarını aktaran Çalımbay'ın, ''Kendi seyircimizin önünde çok önemli bir maça çıkacağız ve kazanmaktan başka şansımız yok. Lugano maçındaki kazanma ve mücadele arzumuzu sahaya yansıtmamız lazım. Sizlere güvenim tam. Son iki maçta üzdüğümüz taraftarımızı bu kez sevindirelim'' diye konuştuğu bildirildi.


Beşiktaş Alanyaspor maçı öncesi son form durumları

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi. Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak. Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Chamberlain, Rebic, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Yusuf, Efecan, Novais, Oğuz, Sisto, Cordova, Richard, Augusto



ÜÇ OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlıklarını atlatan Arthur Masuaku, Milot Rashica, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın şans vermesi halinde görev yapabilecek. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

 
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