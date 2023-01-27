Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 17:41 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 17:41

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle | Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş 5'te 5 peşinde. Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son 4 maçı kazanan Beşiktaş, Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan kısımda oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup olan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu'nun yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yaparken, dördüncü hakem Ali Şansalan olacak. 

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM






BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEME 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Fer, Umut, Lusamba, Ferhat, Yusuf, Efecan, Efkan, Koka

Balkovec cezalı!

Akdeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesindetek eksik var. Jure Balkovec, kart cezası sebebiyle Siyah-Beyazlılar karşısında takımını yalnız bırakacak. Öteyandan Famara Diedhiou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.


Evinde hiç yenilmedi

Siyah-Beyazlılar, kulüp tarihinde Alanyaspor kulübünü tam 6 kez evinde ağırladı. Kara Kartal, bu süreiçerisinde oynadığı tüm maçları da kazandı.

Vodafone Park kapalı gişe

Son 4 maçını kazanan Kara Kartal, yeniden şampiyonluk için ümitlendi. Seri galibiyetler de taraftarın motivasyonunu iyice artırdı. Bu doğrultuda, bugün evinde Alanyaspor ilekozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta taraftar da takımını yalnız bırakmayacak. Vodafone Park'ta satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Zorlu karşılaşmada tribünler tıklım tıklım dolacak.

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