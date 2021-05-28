Beşiktaş Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'la anlaştı

Beşiktaş, Salih Uçan ile 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'la anlaştı
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28 Mayıs 2021 23:51
Transfer döneminin gözde isimlerinden Salih Uçan'ın Beşiktaş ile anlaştığı belirtiliyor.

Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi sona eren Salih Uçan'a talip olan Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna ettiği ve resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı aktarıldı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Salih Uçan'la 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıllık 8 milyon TL garanti ücret ve ek olarak maç başı ücrete el sıkıştığı aktarıldı.

Salih Uçan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ve bu yüzden resmi açıklamanın beklediği kaydedilirken 1 Haziran itibarıyla resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.

Salih Uçan bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve 40 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetmişti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli'de forma giymişti.


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