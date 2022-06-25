BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR İLE TEMAS KURDU

TAYFUR BİNGÖL İÇİN BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından sol bek mevkisine transfer yapacak. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü listesine aldı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Bizim planlamamıza göre yaşlı ama gündemimize alabiliriz" demesine karşın Valerien Ismael'in hakkında olumlu rapor verdiği 29 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor'la temasa geçildi.İki kulüp arasındaki ilk görüşmelerde Alanyaspor'un net 2.5 milyon Euro veya Salih Uçan artı 1 milyon Euro istediği öne sürülmüştü. Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcu için Alanyaspor'la anlaşma zemini arıyor.Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezon 34 maçta 1839 dakika süre alan Tayfur Bingöl, 4 gol 10 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu daha önce Göztepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği takımlarında oynamıştı.