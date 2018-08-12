Beşiktaş Akhisarspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?

Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de yarın başlayacak 2018-2019 sezonunda mücadele edecek futbolcular içinde en deneyimlisi 38 yaşındaki Bora Körk, en genci ise 16 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya.Ahkisarspor'un 9 Haziran 1980 doğumlu file bekçisi Bora Körk, Medipol Başakşehir'in 7 Eylül 1980 doğumlu kaptanı Emre Belözoğlu'nun ay farkıyla önünde yer aldı ve ligin en deneyimli futbolcusu oldu.Bursaspor ile geride kalan sezonda tek Süper Lig maçına çıkan 3 Ocak 2002 doğumlu Muhammed Emin Sarıkaya ise ligde bu sezon şans bulabilecek futbolcular içinde en genci olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek futbolcular içinde en uzun boylu olanı, Galatasaraylı kaleci İsmail Çipe, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle ile Akhisarspor'un file bekçisi Milan Lukac. En kısa futbolcu ise Alanyasporlu orta saha Efecan Karaca.Galatasaray'ın ikinci kalecisi konumundaki İsmail Çipe, Yeni Malatyaspor'da ikinci sezonuna başlayacak Farnolle ile Akhisarspor'un Sırp file bekçisi Lukac, 1,97 metrelik boylarıyla sezonun en uzun oyuncusu unvanını paylaştı.Alanyaspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Efecan Karaca da 1,66 metrelik boyuyla ligin en kısa futbolcusu durumunda.Süper Lig'de bu sezon mücadele edecek takımlar arasında yaş ortalaması bakımından en genç Bursaspor olurken, en yükseği ise Medipol Başakşehir.Bursaspor'un kadrosunda bulunan futbolcuların yaş ortalaması 24,1 olarak gerçekleşirken, Medipol Başakşehir'in 30,1 oldu.(Not: Kulüplerin bu sezon federasyona bildireceği 28 kişilik kadrolarına göre bu oranlarda değişiklik olabilir.)Ligde 2018-2019 sezonunda yarışacak 18 takım içinde kadrosu en pahalı olanı Galatasaray.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosunda bulundurduğu futbolcuların toplam tahmini bonservis bedeli, 84 milyon 500 bin avro.Geçen sezon bu unvan, 119 milyon 600 bin avro ile Beşiktaş'a aitti.Kadro değeri en az olan takım ise 10 milyon 680 bin avro ile Süper Lig'e yeni yükselen MKE Ankaragücü gösterildi.Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerlisi Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew oldu.Aynı internet sitesinin değerlendirmesinde, Süper Lig'in yeni sezondaki en değerli oyuncusu olarak tahmini 15 milyon avro bonservis bedeli bulunan Ayew gösterildi.Ayew'i 12 milyon avroluk değerleriyle Beşiktaşlı Domagoj Vida, Fenerbahçeli Giuliano Victor de Paula ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı izledi.Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 42 yaşındaki Tamer Tuna, en yaşlısı ise 66 yaşındaki Şenol Güneş.Yeni sezonda Demir Grup Sivasspor'u çalıştıracak Tamer Tuna, 1 Temmuz 1976'da doğdu.Beşiktaş'ta dördüncü sezonuna başlayacak Şenol Güneş ise 1 Haziran 1952 doğum tarihiyle, "ligin en deneyimli teknik direktörü" unvanını bu sezon da koruyor.Süper Lig'de bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci 26 yaşındaki Zorbay Küçük olacak.Süper Lig hakemliğinde 16. sezonuna girecek 46 yaşındaki Bülent Yıldırım ise düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda düdük çalacak hakemler arasında en tecrübeli isim olarak Cüneyt Çakır dikkati çekti.Süper Lig'deki 18. sezonuna başlayacak Çakır, 298 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.Cüneyt Çakır'ı 15'er sezonda 289 karşılaşma yöneten Fırat Aydınus ile 237 mücadelede düdük çalan Bülent Yıldırım izledi.Yeni sezonda mücadele edecek futbolcular içinde aynı takımda en uzun süredir forma giyeni Fenerbahçeli Volkan Demirel.Deneyimli file bekçisi, 2002 yılından bu yana aralıksız olarak sarı-lacivertli takımın kadrosunda bulunuyor.arSüper Lig'de en çok seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı 52 bin 223 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadı geliyor.Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine sahip olan İzmir'deki Bornova Stadı.Göztepe'nin iç saha maçlarını yapacağı Bornova Stadı, 8 bin 781 kişi kapasiteye sahip.Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçirecek Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 130 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.Ligde bu sezon forma giyecek oyuncular içinde en golcü isim, Trabzonsporlu Burak Yılmaz.Bordo-mavili takımın deneyimli futbolcusu, Süper Lig kariyeri boyunca Antalyaspor, Manisaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları altında 280 Süper Lig maçında 159 gol kaydetti.Burak Yılmaz'ı 427 Süper Lig müsabakasında 153 gol atan Kayserisporlu Umut Bulut takip etti.2018-2019 sezonunda yer alacak futbolcular içinde en fazla Süper Lig maçında forma giyen futbolcu da Umut Bulut oldu.Kayserispor'un 35 yaşındaki golcüsü, 427 maçla aktif futbolcular arasında en çok Süper Lig maçında forma giyen isim olarak dikkati çekti.Süper Lig'de en deneyimli teknik direktörlerinden olan Samet Aybaba, en çok maça çıkan teknik adam unvanını koruyor.Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Samet Aybaba, 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü'nde başladığı kariyerinde Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Çaykur, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş ve Sivasspor'da görev yaptı.Yeni sezonda Bursaspor'u başarıya taşımaya çalışacak Aybaba, 28 sezonda 581 maçta takımının başında yer aldı.Samet Aybaba'yı 545 müsabakayla Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş takip etti. Güneş, 1985'te başlayan kariyerinde Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 21 sezonda görev yaptı.Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, Göztepe'nin başında sezona başlayacak Bayram Bektaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1. Lig'den çıkaran Mehmet Altıparmak, Süper Lig'de daha önce görev almadı.Süper Lig'de bu sezon takım çalıştıracak 18 teknik direktör içinde Türkiye'nin en üst seviye liginde daha önce şampiyonluk yaşayan sadece 3 teknik adam bulunuyor.Galatasaray ile 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş ile iki sezon üst üste şampiyon olan Şenol Güneş, 2009-2010 sezonunda Bursaspor'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandıran Kayserspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "şampiyon" apoletiyle ligde mücadele edecek.Süper Lig'de şampiyonluk ipini 21 kez göğüsleyen Galatasaray, en fazla şampiyon olan takım olarak dikkati çekti.Ligde Fenerbahçe 19, Beşiktaş 15, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyonluk yaşadı.Fenerbahçe, geride kalan 60 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.Sarı-lacivertliler, oynadığı 1976 lig maçında 3447 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 56 puan önünde yer aldı.Galatasaray ise 1976 maçta toplam 3391 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3306 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2384 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.Ligde toplam 1976 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 1134 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 16 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray 1118 ile ikinci, Beşiktaş ise 1068 ile üçüncü sırada.Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu. Sarı-lacivertliler, toplam 3511 gol kaydetti. Galatasaray 3465 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3204.