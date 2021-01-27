Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Süper Lig ekibine kiralayacak!

Beşiktaş Kulübü, genç yeteneklerinden Ajdin Hasic'i daha fazla oynayabilmesi adına kiralık gönderecek.

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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Süper Lig ekibine kiralayacak!
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27 Ocak 2021 08:57
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın genç oyuncusu Hasic'i 6 aylığına kiralık istedi. Siyah-Beyazlı takımdan onay çıktı.

19 yaşındaki kanat forvetin 6 aylık ücretini Malatya ekibi karşılayacak.

Siyah Beyazlı kulüp ayrıca yıldız adayı futbolcu için 10 maçlık ilk 11 garantisi de talep etti.

Hasic bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 9 maçta 2 gollük performans sergiledi.





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