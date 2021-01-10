Beşiktaş, Ajdin Hasic'i kiralık olarak gönderiyor

Beşiktaş Yönetimi, daha fazla süre alarak kendisini geliştirmesi için Ajdin Hasic'i kiralık olarak gönderme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i kiralık olarak gönderiyor
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10 Ocak 2021 11:06
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, bu sene şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Ara transfer dönemini de en verimli şekilde geçirmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

YENİ GELİŞMELER VAR

Özellikle yıldız isim Mandzukic ile taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaşlı kurmaylar, bu transfer için çalışmalarını sürdürürken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

TEKLİFLER VAR

Bu isimlerden olan Ajdin Hasic için de flaş bir karar alındı. Genç yeteneğe Yunanistan ve Belçika'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN HASIC KARARI

Yönetim, Hasic'i bir Avrupa kulübüne kiralık olarak göndermeyi planlarken, Yalçın da genç oyuncu ile ilgili verdiği raporda daha fazla süre alması gerektiğinin altını çizdi. 



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