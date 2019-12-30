DIABY DE GÖNDERİLEBİLİR

Süper Lig'in ilk devresini topladığı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı çıkışla kötü başlangıcını unuttursa da ara transferde önemli kararlar alacak.Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb'in elinden kaptığı'i kiralama planı yaptığı öğrenildi.6 aylığına başka bir kulübün formasını giyecek olan 18 yaşındaki oyuncu, böylece hem gelişimini sürdürecek hem de 1 yıldır futboldan uzak kalmasından kaynaklanan boşluğu dolduracak.Bu arada Hasic'in sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro imza parası için oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor.Beşiktaş Yönetimi'nin Sporting Lizbon'dan kiralanan Abdoulay Diaby'i de göndermek istediği ifade ediliyor.Abdullah Avcı'nın bu oyuncuyu ligin ikinci yarısı kadroda düşünmediği belirlenirken Portekiz kulübü ve Diaby ile görüşerek çıkış yolu aranacağı ortaya çıktı.