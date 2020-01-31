Beşiktaş, Ajdin Hasic ile sözleşme imzaladı, kiraladı

Beşiktaş Kulübü, transfer döneminin son gününde, uzun süredir gündemi meşgul eden Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş, Ajdin Hasic ile sözleşme imzaladı, kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2020 12:10
Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
 Siyah-beyazlıların, geçen sezonun devre arasında, Dinamo Zagreb'in sözleşme hatasını değerlendirerek kadrosuna kattığı Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.

İŞTE ANLAŞMA BEDELİ

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR'a indirilmiştir." denildi.

Sergen Yalçın'ın da sezonun ikinci yarısında kadroda olmasına onay verdiği Ajdin Hasic, kanatlarda ve forvet arkasında oynayabiliyor.

ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI

Bu arada Beşiktaş Kulübü, Kevin Prince Boateng'i transfer etmesi nedeniyle Ajdin Hasic, TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiralandı.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için