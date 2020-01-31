Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı.



İŞTE ANLAŞMA BEDELİ

Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR'a indirilmiştir." denildi.



ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI

Siyah-beyazlıların, geçen sezonun devre arasında, Dinamo Zagreb'in sözleşme hatasını değerlendirerek kadrosuna kattığı Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Sergen Yalçın'ın da sezonun ikinci yarısında kadroda olmasına onay verdiği Ajdin Hasic, kanatlarda ve forvet arkasında oynayabiliyor.Bu arada Beşiktaş Kulübü, Kevin Prince Boateng'i transfer etmesi nedeniyle Ajdin Hasic, TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiralandı.