Beşiktaş - Ajax maçının iddaa oranları belli oldu!

iddaa risk yönetimi, Beşiktaş - Ajax maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Ajax maçının iddaa oranları belli oldu!
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22 Kasım 2021 15:51
Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ajax'ı konuk edecek.

Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.

Beşiktaş'a 5.00 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Ajax'ın galibiyet oranını 1.32 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 4.00 oldu.

Karşılaşmanın 2,5 üst oranı 1.39 olurken, 2,5 alt oranı 2.20 olarak belirlendi.


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