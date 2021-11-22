Beşiktaş - Ajax maçının iddaa oranları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ajax'ı konuk edecek.



Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.



Beşiktaş'a 5.00 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Ajax'ın galibiyet oranını 1.32 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 4.00 oldu.



Karşılaşmanın 2,5 üst oranı 1.39 olurken, 2,5 alt oranı 2.20 olarak belirlendi.





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