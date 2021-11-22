Beşiktaş-Ajax maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta maçında Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş-Ajax maçının hakemi belli oldu
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22 Kasım 2021 12:45
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.


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