Beşiktaş Afrika Kupası'nı İstanbul'da geçirecek!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. Takımlar ise planlamalarını, 13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'na göre yapıyor. 21 Şubat'a kadar sürecek olan organizasyona 4 büyüklerden en çok oyuncu gönderecek takım Beşiktaş oldu.
Bazı gidecek ve gelecek oyuncular tam olarak netleşmese de Siyah-Beyazlılar'da bugün itibariyle 6 oyuncu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
6 EKSİKLE ÇIKABİLİR
Transfer olması beklenen Romain Saiss'in de aralarında bulunduğu; Muleka, Aboubakar, Ghezzal, Colley ve Masuaku, milli takıma çağrılmaları halinde Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk 7 haftada forma giyemeyecek.
Siyah-Beyazlılar, ligin ikinci devresine evinde Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Sonrasında Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş, ardından Pendikspor deplasmanı ve içeride Adana Demirspor mücadelesi ile ilk 4 haftayı İstanbul'da tamamlayacak.
11 Şubat'ta bitecek olan Afrika Uluslar Kupası'nın ardından oyuncuların 26'ncı hafta mücadelelerine yetişmesi beklenecek.
Dört büyükler arasında en avantajlı görünen takım, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda Afrika kıtasından bir oyuncu bulunmuyor.
Trabzonspor ve Fenerbahçe de Beşiktaş kadar kayıp yaşamayacak. Karadeniz ekibi, sadece Mısırlı futbolcusu Trezeguet'i Afrika Kupası'na yollayacak. Fenerbahçe ise Osayi Samuel ve yeni transferi Alexander Djiku'dan yoksun kalacak.
Bazı gidecek ve gelecek oyuncular tam olarak netleşmese de Siyah-Beyazlılar'da bugün itibariyle 6 oyuncu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
6 EKSİKLE ÇIKABİLİR
Transfer olması beklenen Romain Saiss'in de aralarında bulunduğu; Muleka, Aboubakar, Ghezzal, Colley ve Masuaku, milli takıma çağrılmaları halinde Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk 7 haftada forma giyemeyecek.
Siyah-Beyazlılar, ligin ikinci devresine evinde Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Sonrasında Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş, ardından Pendikspor deplasmanı ve içeride Adana Demirspor mücadelesi ile ilk 4 haftayı İstanbul'da tamamlayacak.
11 Şubat'ta bitecek olan Afrika Uluslar Kupası'nın ardından oyuncuların 26'ncı hafta mücadelelerine yetişmesi beklenecek.
Dört büyükler arasında en avantajlı görünen takım, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda Afrika kıtasından bir oyuncu bulunmuyor.
Trabzonspor ve Fenerbahçe de Beşiktaş kadar kayıp yaşamayacak. Karadeniz ekibi, sadece Mısırlı futbolcusu Trezeguet'i Afrika Kupası'na yollayacak. Fenerbahçe ise Osayi Samuel ve yeni transferi Alexander Djiku'dan yoksun kalacak.