Beşiktaş, adeta kazanmayı unuttu!

Sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, bu sezon oynadığı 6 resmi maçta 1 galibiyet alırken, ligde üst üste üçüncü maçını da kazanamadı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, adeta kazanmayı unuttu!
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04 Ekim 2020 18:53
Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon galibiyete hasret kaldı. 

Siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenilen Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da mağlubiyetten kurtulamadı.

Beşiktaş, ligde 4. hafta sonunda 4 puan toplayabildi.

PAOK ve Rio Ave ile oynadığı Avrupa kupası maçlarında da galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, böylelikle 6 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 



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