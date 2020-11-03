Beşiktaş, Adem Ljajic için kararını verdi

Yukatel Denizlispor'un ardından Yeni Malatyaspor'u da yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta yüzler yeniden gülmeye başladı.



Yönetim kurulu ve teknik heyet takımdaki tüm sorunları çözmek için özel çaba harcayacak. Siyah-beyazlılar, uzun süredir forma şansı bulamadığı için moralsiz olan ve umursamaz tavırlarıyla tepki toplayan Adem Ljajic'te yaşanan problemi birlikte çözmeye çalışacak.



Yeni Malatyaspor maçından önceki ısınma hareketleri sırasında bir hayli isteksiz olduğu gözlenen ve elleri arkasında topu vurması nedeniyle Ljajic'e taraftarlar tepki göstermişti. Ljajic'i kaybetmek istemeyen yönetim ve teknik heyet, bu futbolcunun yeteneğini yeniden ortaya çıkarmayı hedefliyor.



Siyah-beyazlılar ilk etapta birlikte çaba harcayarak Ljajic'i ayağa kaldırmanın planlarını yapıyor. Bu çabalara yanıt vermemesi halinde ise tecrübeli oyuncuyla devre arasında yolları ayırma seçeneği masaya yatırılacak.



TEKNİK HEYETTTEN RAPOR



Siyah-beyazlı yönetime Ljajic hakkında rapor sunan teknik heyetin, çok sık sakatlanması ve kaçırdığı antrenmanlar yüzünden yıldız futbolcunun ilk 11'de tercih edilmediğini aktardığı belirlendi.



Kendine iyi bakan futbolcuların tempolu futbol oynayabildiklerini fakat Ljajic'in bu sistemin gerisinde kaldığını aktaran teknik heyetin, Oğuzhan Özyakup'un son dönemdeki çabasını ise takdir ettiği bildirildi.



Sakatlıktan çıkan Oğuzhan'ın ekstra çalışmalarla açıklarını kapattığını kaydeden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ljajic'i de bu şekilde kazanmaya çalışacağı vurgulandı.



Beşiktaş formasıyla 66 resmi maça çıkan Adem Ljajic; 16 gol, 21 asiste imza atarken toplam 37 gole doğrudan katkı yaptı.



