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    Beşiktaş'ta sakatlık için açıklama: "YIRTIK VAR"

Beşiktaş, Adem Ljacic'in sakatlığı için açıklama yaptı

Beşiktaş, Sırbistan Milli Takımı kampına gittikten sonra sakatlanan Adem Ljacic için açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Adem Ljacic'in sakatlığı için açıklama yaptı
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11 Ekim 2018 16:39
Beşiktaş, mili takım kampında sakatlanan Adem Ljacic'in sakatlığı ile ilgili açıklamada bulundu.

Adem Ljacic'in sağ kasık adelesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisinin Sırbistan'da başladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Adem Ljacic'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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