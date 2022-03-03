Beşiktaş, Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'un peşinde!

Beşiktaş, Adana Demirspor'un genç savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un peşine düştü. Yönetimin, 22 yaşındaki futbolcu için kulübüne 1 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'un peşinde!
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03 Mart 2022 08:20
Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan Siyah-Beyazlılar, stoper hattı için yeni bir hedefi listesine ekledi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 'un deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakçı ve Sassuolo forması giyen Kaay Ayhan için uzun süredir çalışmalarda bulunan Kara Kartal'ın son olarak Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u da gündemine aldığı öğrenildi.

2 milyon Euro istediler

22 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'a 1 milyon Euro öneren Beşiktaş'ın, Mavi-Beyazlılar'dan 2 milyon Euro'luk geri dönüş aldığı bildirildi. Pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

1,88'lik golcü Adana Demirspor formasıyla bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı. 

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