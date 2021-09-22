Beşiktaş - Adana Demirspor maçında son dakika golü tartışması

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçın son saniyesinde gelen gol tartışmaları da beraberinde getirdi.



Beşiktaş'ın 3-0 öne geçtikten sonra Adana Demirspor'un maçı 3-2'ye getirmesinin ardından maçta soluksuz dakikalar başladı. Dakikalar 90+6'da sol kanattan Adana Demirspor korner kullandı. Kafa topuna çıkan Balotelli, Montero ve Bjarnason'un arasından seken top kaleye doğru yöneldi ve yaşanan karambolde top çizgiyi geçti. VAR'a başvurulan pozisyondan gol kararı çıktı.



Karşılaşmanın ardından yapılan değerlendirmelerde Balotelli'nin Montero'ya faul yaptığına yönelik görüşlerin yanı sıra pozisyonun doğru karar olduğunu belirten isimler de oldu. İşte yorumcuların kritik pozisyonlarla ilgili görüşleri:



Deniz Çoban: Faul var

Rıdvan Dilmen: Faul

Reha Kapsal: Faul

Gökhan Keskin: Faul

Bülent Yıldırım: Temiz bir gol diyemeyiz.

Bünyamin Gezer: Penaltı

Erman Toroğlu: Faul yok

Tümer Metin: Faul



