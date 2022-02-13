Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır
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13 Şubat 2022 15:55
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi  Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından taktik program üzerinde durdu.

Antrenman, gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşma için pazar akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

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