Beşiktaş - Adana Demirspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Adana Demirspor: İlk 11'ler
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21 Eylül 2021 19:02
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Alper Ulusoy, asistan VAR hakemi ise Emre Kargın oldu.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş
Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi



Adana Demirspor
Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga.

26 yıl aradan sonra karşı karşıya

İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

Süper Lig tarihinin en farklı skoru

Ekim 1989'da Adana Demirspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 10-0 kazanan Beşiktaş, lig tarihinde bir takımın aldığı en farklı galibiyete imza atmıştı. Adana ekibi, rakibine konuk olduğu toplam 17 karşılaşmanın tamamında sadece sekiz gol bulabildi.

Adana Demirspor'un son galibiyeti 33 yıl önce

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un rakibi Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor.

Adana ekibi rakibi Beşiktaş'ı en son 1988 yılında mağlup ederken son 3 karşılaşmada ise siyah beyazlı ekibin kalesine gol gönderemedi.


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