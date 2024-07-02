Beşiktaş, Adam Buksa için harekete geçti!

Beşiktaş, bonservisi Lens'te olan Polonyalı golcü Adam Buksa'yı transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Adam Buksa için harekete geçti!
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02 Temmuz 2024 17:28
Son güncelleme 02 Temmuz 2024 17:30
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gözüne kestirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Adam Buksa'yı transfer listesine ekledi.

FRIEDEL TEMASA GEÇTİ

Haberde Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'in, Polonyalı yıldızla temasa geçtiği ifade edildi.

Bununla birlikte, şartların oluşması halinde siyah beyazlı yöneticilerin görüşmeleri hızlandıracağı aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Buksa, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Polonyalı oyuncu, Lens'e döndü.

Fransız ekibinde sadece 8 maça çıkan Buksa'nın mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 

 
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