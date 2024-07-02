Beşiktaş, Adam Buksa için harekete geçti!

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gözüne kestirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Adam Buksa'yı transfer listesine ekledi.
FRIEDEL TEMASA GEÇTİ
Haberde Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'in, Polonyalı yıldızla temasa geçtiği ifade edildi.
Bununla birlikte, şartların oluşması halinde siyah beyazlı yöneticilerin görüşmeleri hızlandıracağı aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Buksa, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Polonyalı oyuncu, Lens'e döndü.
Fransız ekibinde sadece 8 maça çıkan Buksa'nın mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Adam Buksa'yı transfer listesine ekledi.
FRIEDEL TEMASA GEÇTİ
Haberde Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'in, Polonyalı yıldızla temasa geçtiği ifade edildi.
Bununla birlikte, şartların oluşması halinde siyah beyazlı yöneticilerin görüşmeleri hızlandıracağı aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Buksa, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Polonyalı oyuncu, Lens'e döndü.
Fransız ekibinde sadece 8 maça çıkan Buksa'nın mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.