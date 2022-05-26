Beşiktaş, Adam Buksa'da ısrarcı

Beşiktaş, forvet transferi konusunda uzun süredir Alexander Sörloth ismi üzerine yoğunlaşmıştı. İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Norveçli golcünün menajerini İstanbul'a davet eden yönetim, 3.5 milyon euro maaş artı 10 milyon euro bonservis talebiyle karşılaşmıştı.



Fanatik Gazetesi'nden Gökmen Özcan'ın haberine göre; bu isteklere 2.5 milyon euro maaş artı 6 milyon euro bonservis önerisinde bulunan Beşiktaş, Sörloth cephesiyle ortak noktada buluşamadı. Fenerbahçe'nin de talip olduğu futbolcu konusunda beklenen ilerlemeyi kat edemeyen Kara Kartal, listesinde ikinci sırada bulunan Adam Buksa'yı birinci önceliği yapma kararı aldı.

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