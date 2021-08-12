Beşiktaş açılış maçına hazır

Beşiktaş, Rizespor ile oynayacağı sezon açılış maçının hazırlıklarını noktaladı.

Haber; AA
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Beşiktaş açılış maçına hazır
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12 Ağustos 2021 21:10
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında yarın (13 Ağustos) Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeniden anlaşmaya varılan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal da katıldı.

Isınma bölümünün ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan idman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak 2021-2022 sezonu açılış maçı saat 20.30'da başlayacak.


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