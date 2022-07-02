Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira ile ilgili son durum belli oldu. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu ile görüşme yaptı ve yollar ayrıldı.
Beşiktaş ayrılığı bu açıklamayla duyurdu:
"Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.
Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.
Beşiktaş ayrılığı bu açıklamayla duyurdu:
"Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.
Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.
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