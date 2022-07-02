Beşiktaş ayrılığı bu açıklamayla duyurdu:



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira ile ilgili son durum belli oldu. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu ile görüşme yaptı ve yollar ayrıldı."Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.