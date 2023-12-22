Beşiktaş açıkladı: Tazminat ödenecek!

Beşiktaş, eski oyuncusu Victor Ruiz'e tazminat ödeneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş açıkladı: Tazminat ödenecek!
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22 Aralık 2023 14:38
Son güncelleme 22 Aralık 2023 14:43
Beşiktaş, eski oyuncusu Victor Ruiz'e tazminat ödeneceğini duyurdu.

Siyah-beyazlılar Ruiz'e 2 milyon euro ve pandemi dönemindeki ücret kesintisinin faiziyle birlikte ödeneceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

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