Beşiktaş açıkladı: Rashica, Başakşehir maçında yok!

Beşiktaş Kulübü, Kosova Milli Takımı'na davet edilen Milot Rashica'nın Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş açıkladı: Rashica, Başakşehir maçında yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2023 13:16
Son güncelleme 10 Kasım 2023 13:17
Beşiktaş Kulübü, Kosova Milli Takımı'na davet edilen Milot Rashica'nın Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Milot Rashica, Kosova'nın İsrail ile oynayacağı erteleme maçı için milli takım kampına katılacak.

İşte Beşiktaş'ta yapılan açıklama;

"Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir.

FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery