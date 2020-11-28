Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.



BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR



Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı ve 6 oyuncu dışarıda kaldı.



Beşiktaş'ın derbide eksikleri;







BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ



Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkması beklenen ilk 11'i şu şekilde oluştu; Utku, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.





Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkması beklenen ilk 11'i şu şekilde oluştu; Utku, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Ersin ve Dorukhan cezalı

Gökhan Töre ve Hasic derbide oynayamayacak

Beşiktaş, Adem Ljajic'in Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Domagoj VidaAdem LjajicDorukhan ToközGökhan TöreAjdin HasicErsin DestanoğluBeşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak.Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Medipol Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da derbide forma giyemeyecek.Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, pazar günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.Kovid-19 test sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic de derbi mücadelesinde görev alamayacak.Medipol Başakşehir maçı öncesi Kovid-19 testleri pozitif çıkan diğer oyuncuların ise son sonuçlarının negatif olduğu açıklanmıştı.