Beşiktaş açıkladı: Ljajic yok!

Beşiktaş, son antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Adem Ljajic'İn kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Abone Ol
Beşiktaş açıkladı: Ljajic yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2020 18:11
Beşiktaş, Adem Ljajic'in Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.  

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı ve 6 oyuncu dışarıda kaldı. 

Beşiktaş'ın derbide eksikleri;
 Domagoj Vida
Adem Ljajic
Dorukhan Toköz
Gökhan Töre
Ajdin Hasic
Ersin Destanoğlu



BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkması beklenen ilk 11'i şu şekilde oluştu; Utku, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.


 Ersin ve Dorukhan cezalı

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Medipol Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da derbide forma giyemeyecek.

Gökhan Töre ve Hasic derbide oynayamayacak

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, pazar günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kovid-19 test sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic de derbi mücadelesinde görev alamayacak.

Medipol Başakşehir maçı öncesi Kovid-19 testleri pozitif çıkan diğer oyuncuların ise son sonuçlarının negatif olduğu açıklanmıştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için