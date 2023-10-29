29 Ekim

Beşiktaş açıkladı! Geceyi hastanede geçirdi!

Beşiktaş Kulübü Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Beşiktaş açıkladı! Geceyi hastanede geçirdi!
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29 Ekim 2023 13:12
Son güncelleme 29 Ekim 2023 13:29
Beşiktaş Kulübü Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir.

Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

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