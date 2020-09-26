Beşiktaş Aboubakar'ın lisansını çıkardı

Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinden geçirdiği Vincent Aboubakar'ın lisansı resmen çıkarıldı.TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide Kamerunlu golcünün lisansının 1 yıllık sözleşme ile çıkarıldığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar sağlık kontrollerinin sonucunu merakla bekliyordu ve bu gelişmenin ardından resmi sözleşme imzalanacağı da netleşmiş oldu.Beşiktaş kulübünün Aboubakar transferini sabah saatlerinde resmen duyurması bekleniyor.Vincent Aboubakar, perşembe günü geniş kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.Sabah 09.30'da başlayan kontroller yaklaşık 4 saat sürdü. Oyuncunun raporlarını incelemek için sağlık komisyonu kuruldu. Komisyona davet edilenler arasında ünlü profesör Ömer Faruk Taşer de vardı. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, heyet raporunu dinlemek için hastaneye gitti.Beşiktaş, oyuncunun dizindeki sakatlığın nüksetme ihtimaline karşı yapılacak mukaveleye özel madde koydurdu. Buna göre Aboubakar, diz problemi nedeniyle 1 ay süreyle sahalardan uzak kalırsa siyah-beyazlılar fesih hakkına sahip olacak.