Beşiktaş, Aboubakar: Ne kadar ekmek, o kadar köfte

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirip, 4 saatlik sıkı bir kontrolden geçirdiği eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın sağlık raporlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



Başkan Ahmet Nur Çebi, dün Aboubakar ile bir araya geldi, ardından da yıldız oyuncuyla son iki sezonu opsiyonlu 3 yıllık mukavele imzalandı. Porto'da kazandığı 3 milyon Euro'nun yarısına Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Kamerunlu forvet, 750 bin Euro garanti ücret alacak.



Diğer 750 bin Euro'luk diğer kısım bonuslara bağlandı. Yani oynaması ve iyi bir performans sergilemesi halinde bu parayı kazanabilecek.



Kartal, futbolcunun dizindeki sakatlığın nüksetmesi ve belli bir süre sahadan uzak kalması halinde fesih hakkına sahip. Aboubakar'ın 1+1+1 yıllık mukavelesindeki opsiyonların devreye girmesi ise birinci ve ikinci sezonlarda 30'ar maç barajını aşmasına bağlı.



