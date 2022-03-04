Beşiktaş Aboubakar'ın yerini dolduramadı!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar 142 dakikada bir ağları sarsarken, yerine kiralanan Michy Batshuayi ise 231 dakika bir gol atmayı başardı.

Haber; Sabah
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Beşiktaş Aboubakar'ın yerini dolduramadı!
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04 Mart 2022 09:38
Beşiktaş, geçen yaz takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın yerini Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kiralayarak doldurmuştu. Ancak sezonun geride kalan bölümünde, gelen gideni çok ciddi bir şekilde arattı.

ARALARINDA BÜYÜK FARK

Geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta 16 gole imza atan Aboubakar, 142 dakikada bir ağları sarsmayı başarmıştı. Halefi Batshuayi ise bu sezon 31 resmi karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırırken 231 dakikada bir gol sevinci yaşadı. İki oyuncunun arasındaki 88.5 dakikalık fark da verdikleri katkının boyutunu gözler önüne serdi.

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