Beşiktaş Aboubakar'ın yerini dolduramadı!

Beşiktaş, geçen yaz takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın yerini Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kiralayarak doldurmuştu. Ancak sezonun geride kalan bölümünde, gelen gideni çok ciddi bir şekilde arattı.



ARALARINDA BÜYÜK FARK



Geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta 16 gole imza atan Aboubakar, 142 dakikada bir ağları sarsmayı başarmıştı. Halefi Batshuayi ise bu sezon 31 resmi karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırırken 231 dakikada bir gol sevinci yaşadı. İki oyuncunun arasındaki 88.5 dakikalık fark da verdikleri katkının boyutunu gözler önüne serdi.





İLGİLİ VİDEO