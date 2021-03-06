Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 73. dakikalarda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'dan geldi. Gaziantep'in tek sayısını ise 90. dakikada penaltıdan Dicko kaydetti.Bu sonucun ardından puanını 60 yapan ve 6 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, liderliğe yerleşti. Son 5 maçın 4'ünde puan kaybı yaşayan Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.Gaziantep maçında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 15'e çıkartan ve 4 de asist yapan Aboubakar, şu ana kadar yaptığı gol katkısı ile ile Beşiktaş forması giydiği bir önceki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı şimdiden geride bıraktı (2016/17'de 12 gol & 4 asist).Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan Gaziantep FK (2 beraberlik 5 mağlubiyet), son 5 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK evinde Denizlispor'u konuk edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep maçına 28. haftadaki Yeni Malatyaspor kadrosuna göre 3 değişiklik yaparak çıktı.Yalçın, Malatya deplasmanında kaleyi koruyan Utku Yuvakuran'ın yerine yeniden Ersin Destanoğlu'na görev verirken, sol bekte Fabrice N'Sakala'yı kulübeye çekerek Rıdvan Yılmaz'a forma verdi.Tecrübeli teknik adam Necip Uysal'ın yerine de Adem Ljajic'i görevlendirdi.Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-025. dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.33. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rosier, altıpas önünde bekletmeden vurdu. Oyuncunun yarım vole şeklinde çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.57. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep savunmasından seken top ceza sahası ön çizgisi civarında Rıdvan Yılmaz'ın önünde kaldı. Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.61. dakikada Aboubakar sol çizgiden taşıdığı topu ceza sahası dışındaki Atiba'yla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.72. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in sol kanattan gönderdiği pasla topu sürerek ceza sahasına giren Aboubakar rakibinden kurtularak meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-075. dakikada Rosier'in sağ kanattan savunmanın arkasına yaptığı ortayı göğsüyle düzeltip bekletmeden vuran Aboubakar'ın şutunda top üstten oyun alanını terk etti.76. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal, kaleciyi de geçti ancak Gaziantep savunması son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.83. dakikada Josef de Souza'nın sol kanattan savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Larin'in çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enver Cenk Şahin'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.89. dakikada Gaziantep penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Dicko, ceza sahası sol çaprazında kaleci Ersin'e çalım atarken yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.90. dakikada Gaziantep farkı 1'e indirdi. Dicko'nun kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 2-190+3. dakikada Gaziantep beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topu Djilobodji arka direğe aşırdı. Ceza sahası içinde dar açıda topla buluşarak sert bir şut çıkaran Ribeiro de Souza üst direği geçemedi.Vodafone ParkMete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet ÇiçekErsin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal (Dk. 81 Mensah), Ljajic (Dk. 69 Gökhan Töre), Larin (Dk. 86 Nkoudou), AboubakarGünay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda (Dk. 78 Ribeiro de Souza), Güray Vural (Dk. 39 Junior Morais), Vetrih, Rashid (Dk. 68 Andre Sousa), Maxim (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Dicko, Kenan Özer (Dk. 68 Enver Cenk Şahin)Dk. 15 ve 72 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 90 Dicko (Penaltıdan) (Gaziantep)Dk. 45+3 Vetrih (Gaziantep), Dk. 67 Welinton (Beşiktaş)