Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.



Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Ankaragücü kalesinde büyük baskı kurdu. Siyah beyazlılar, 40. dakikada Salih Uçan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ankaragücü, ilk yarıda Beşiktaş kalesine şut çekemedi.



Beşiktaş, savunmasında zincirleme hatalar sonrası Ali Sowe, topu önünde buldu ve 53. dakikada skora eşitliği getiren golü attı.



Vincent Aboubakar, 55. dakikada sahneye çıkarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Kamerunlu yıldız, 3. Beşiktaş döneminde ilk golünü attı.



MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ



Maçın son anlarında Ankaragücü beraberlik golü için tüm riskleri alsa da Mert Günok'un kurtarışlarıyla Beşiktaş 3 puana uzandı.



BEŞİKTAŞ, 3 MAÇ SONRA KAZANDI



3 maç sonra kazanan Beşiktaş, puanını 43'e çıkardı. Yeni teknik direktörü Sedat Ağçay ile ilk maçına çıkan MKE Ankaragücü üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.



Beşiktaş, gelecek hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.



BEŞİKTAŞ'IN YENİLERİNİNİN İLKLER MAÇI



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi.



Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise MKE Ankaragücü maçında yedek soyundu.



Siyah-beyazlı ekibin ara dönemde transfer ettiği isimlerden Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı. Hadziahmetovic, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk maçını Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda görev yapmış, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise statü gereği forma giyememişti.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçının kadrosuna göre bu akşam 5 değişiklik yaptı.



Savunmada Valentin Rosier, Romain Saiss ve Umut Meraş'ın yerine Onur Bulut, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev veren Güneş, orta sahada Dele Alli'yi kulübeye çekerek Amir Hadziahmetovic'i sahaya sürdü.



Antalyaspor karşısında forvette görev alan Jackson Muleka ise Vincent Aboubakar'ın sahaya dönmesi üzerine yedek soyundu.



YÖNETİME TEPKİ DEVAM ETTİ



Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Ahmet Nur Çebi yönetimine tepkisini sürdürdü.



Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların sahaya çıkmasından önce "Yönetim istifa" tezahüratı yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesle müzik verilmesini de ıslıkla protesto etti.



A.GÜCÜ KULÜBESİNE ÇEVİK KUVVET KORUMASI



Sezonun ilk yarısında Ankara'da yaşanan olaylar nedeniyle gergin geçmesi beklenen karşılaşmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü de tedbir aldı.



Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü yedek kulübesinin arkasındaki tribünün ilk sırasında çevik kuvvet personelinin oturması ve başkent ekibiyle siyah-beyazlı taraftarların arasında tampon oluşturması gözlendi.



Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, rakip futbolcu Atakan Çankaya'ya tepki gösterdi.



ZİYA ŞENGÜL VE DEPREMZEDELER UNUTULMADI



Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçeli eski futbolcu Ziya Şengül ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar maç öncesi unutulmadı.



Seremoni önesinde Şengül ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Salih Uçan'ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.

9. dakikada Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, kale sahası içine hareketlenen Cenk Tosun'a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yine gole izin vermedi.

22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Masuaku ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Redmond'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0.

45+1. dakikada Masuaku'nın pasında soldan ceza sahasına giren Redmond, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine hareketlenen Cenk Tosun'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan uzun topta savunmasına yardımcı olmak isteyen Cenk Tosun'un kafayla geri pasında meşin yuvarlak Malcuit'in önünde kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda pasında kaleci Mert'i geçen topu Sowe boş kaleye gönderdi: 1-1.

55. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahasına girip Mujakic'ten sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-1.

72. dakikada Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Redmond, ceza sahası önüne gelip soldan atağa katılan Tayfur'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

83. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Malcuit'le verkaç yaparak sağdan ceza sahasına giren Chatzigiovanis son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Emre Kılınç'ın uçarak kafa vuruşunda kaleci Mert köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku (Dk. 90+4 Muleka), Salih Uçan (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes (Dk. 90+4 Welinton), Redmond (Dk. 84 Maxim), Hadziahmetovic, Cenk Tosun (Dk. 84 Semih Kılıçsoy), Aboubakar

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack (Dk. 89 Joao), Pedrinho (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 89 Oko), Zahid, Beridze (Dk. 61 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 40 Salih Uçan, Dk. 55 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 53 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 59 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Masuaku, Dk. 89 Gedson Fernandes, Dk. 90+6 Welinton (Beşiktaş)









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ