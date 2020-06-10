Beşiktaş, Abdullah Avcı için TFF'ye başvuracak!

Beşiktaş sözleşmesini feshettiği Abdullah Avcı'ya özel madde sebebiyle ödemelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, pandemi sürecini gerekçe göstererek kontratın feshedilmesi için TFF'ye başvuracak.

Beşiktaş, Abdullah Avcı için TFF'ye başvuracak!
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10 Haziran 2020 13:45
Beşiktaş Yönetimi, yollarını ayırmasına rağmen kontratındaki özel madde sebebiyle ödemelerini sürdürdüğü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor.

Siyah-Beyazlılar'a sezon başında Başkan Fikret Orman döneminde imza atan Abdullah Avcı'yla, alınan başarısız sonuçlar sonrasında yollar ayrılmıştı. Kara Kartal'a yıllık 12 milyon TL'den 3 yıllık imza atan ve yapılan kontrata göre yeni takım bulana kadar Avcı'nın maaşını ödemeye devam edecek olan Beşiktaş Yönetimi, bu konuda harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre, Ocak sonunda Avcı'yla yollarını ayıran ve bu süre sonrasında tecrübeli hocanın ödemelerini yapan kulübün, 19 Mart'ta Türkiye'de ilan edilen pandemi süreci sebebiyle bu tarihten sonraki alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapıp sözleşme fesih talebinde bulunacak.

Kulüp, bu süreçte yaşanan gelir kaybını gerekçe gösterip ödeme yükümlülüklerinden kurtulmak istiyor.

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