Beşiktaş, Abdülkerim'den vazgeçmiyor

Yeni sezon için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş , arayışlarını sürdürüyor.Savunma hattına Faslı oyuncu Romain Saiss'i katmak isteyen ve oyuncuyla imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, aynı bölgeye bir de yerli oyuncu istiyor.Beşiktaş yönetimi, Konyaspor 'un stoperi Abdülkerim Bardakçı konusunda daha önce girişimde bulunmuş ancak 5 milyon Euro bonservis bedeli talep edilmesi sonucunda geri adım atmıştı.Alınan habere göre; siyah-beyazlıların 2 milyon euroluk teklifini geri çeviren yeşil-beyazlı ekibe oyuncu takası ve bir miktar para formülü sunuldu. Beşiktaş, geçen sezon kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı Salih Uçan'ı, Abdülkerim'e karşılık Konyaspor'a önerdi.Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Salih Uçan'ın Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı ilk etapta Salih Uçan ve bir miktar para formülünü teklif ederken, kabul edilmemesi durumunda Welinton da takasta önerilecek.Böylece hem yerli oyuncu kontenjanı için Beşiktaş'ın eli rahatlayacak hem de kasadan para çıkmadan Abdülkerim Bardakçı kadroya katılacak.Başarılı stoperden para kazanmak isteyen Konyaspor'un ise bu teklife henüz yanıt vermediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Brezilyalı stoper Welinton'un da siyah-beyazlı takımla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyorBeşiktaş'ta da işler yolunda gitmeyince devre arasında Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan, 6 aylık geçici kontratının tamamlanmasıyla birlikte Siyah-Beyazlılara geri döndü.Bu sezon Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla toplamda 25 resmi maçta görev yapan Salih Uçan, gol ve asist katkısı yapamadı.