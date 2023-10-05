Beşiktaş'a zemin müjdesi

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın, Tüpraş Stadyumu'nun zeminiyle ilgili uyarısı sonrası harekete geçen siyah beyazlı yönetim çim sorununu çözdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a zemin müjdesi
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05 Ekim 2023 08:40
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda zeminde çim hastalığı ortaya çıkmış ve teknik ekip ile futbolcular da sahanın iyi durumda olmadığını belirtmişti. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetim, çim bakımını sağlayan firma ile görüşerek iyileştirmenin hızlandırılmasını istedi.

ZEMİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Son iki Süper Lig karşılaşmasını da deplasmanda oynayan Beşiktaş'ta, bu boşlukta zemine yönelik çalışmalar olumlu karşılık verdi ve sorun kontrol altına alınarak ortadan kaldırıldı.



SALİH UÇAN UYARMIŞ, BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Siyah beyazlı takımın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Kayserispor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada "Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım!" diyerek yönetime uyarıda bulunmuştu.

Salih'in sözleri sonrasında siyah beyazlı kulübten yapılan açıklamada ise "Beşiktaş Stadyumu'nun zemin çalışmaları her zaman olduğu gibi titizlikle devam etmektedir. Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer çim sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve Futbol A Takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı ve iyi zemine çok geçmeden dönülecektir." ifadeleri kullanılmıştı. 

 
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