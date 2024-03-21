Beşiktaş'a yıldız isminden sevindiren haber geldi

Beşiktaş'ta 21 Aralık'ta oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan ve üst adale yırtığı nedeniyle operasyon geçiren Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönmeye hazırlanıyor.
30 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası saha antrenmanlarına start vereceği, nisan ayında ise topla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
30 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası saha antrenmanlarına start vereceği, nisan ayında ise topla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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