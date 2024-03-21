Beşiktaş'a yıldız isminden sevindiren haber geldi

Beşiktaş'ta yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak kalan Alex Oxlade-Chamberlain tekrardan takıma dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a yıldız isminden sevindiren haber geldi
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21 Mart 2024 09:41
Beşiktaş'ta 21 Aralık'ta oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan ve üst adale yırtığı nedeniyle operasyon geçiren Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönmeye hazırlanıyor.

30 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası saha antrenmanlarına start vereceği, nisan ayında ise topla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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