Beşiktaş'a yeni stoper adayı: Tiago Djalo

Beşiktaş, Juventus'tan 24 yaşındaki stoper oyuncusu Tiago Djalo'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a yeni stoper adayı: Tiago Djalo
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29 Ağustos 2024 09:16
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 09:17
Kadrosuna; Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş'i katan Beşiktaş yönetimi, yeni bir transfer için kolları sıvadı. 
YENİ İDDİA TİAGO DJALO

Djalo Kara Kartal'ın stoper transferi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre yönetim, İtalya Serie A ekibi Juventus'tan Tiago Djalo'yla ilgileniyor. 24 yaşındaki stoper, geçtiğimiz ara transfer döneminde Juve'nin kadrosuna katılmıştı.

5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncuyu Juve, 5 milyon Euro bonservis bedeli ile renklerine bağlamıştı. Çizme basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, oyuncu için Juventus'a teklif sundu.


 
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