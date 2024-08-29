

Kadrosuna; Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş'i katan Beşiktaş yönetimi, yeni bir transfer için kolları sıvadı.

Djalo Kara Kartal'ın stoper transferi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre yönetim, İtalya Serie A ekibi Juventus'tan Tiago Djalo'yla ilgileniyor. 24 yaşındaki stoper, geçtiğimiz ara transfer döneminde Juve'nin kadrosuna katılmıştı.Piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncuyu Juve, 5 milyon Euro bonservis bedeli ile renklerine bağlamıştı. Çizme basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, oyuncu için Juventus'a teklif sundu.