Beşiktaş'a yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü ile Honda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve siyah-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı imza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, lansmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, "Japonlar sanayide oldukça başarılı olan bir millet, bunu tüm dünya biliyor ve Honda markası da Japonlar için önemli bir marka. Bu iş birliğinin aynı şekilde, aynı zamanda Japonlarla bir bağ oluşturmasını da temenni ediyorum. Futbol dünyasında da 'neden olmasın' diyelim." dedi.



Honda'nın Japonya'dan Türkiye'ye gelen ya da Türkiye'den Japonya'ya giden futbolculara aracılık yapabileceğini söyleyen Çebi, şunları kaydetti:



"Mühim olan ilişkiyi sağlıklı yıllara yayabilmek. Honda'nın benim hayatımda çok özel bir yeri var. 18 yaşında ehliyetimi aldığım zaman Honda Civic marka bir aracım olmuştu. 50 sene oldu. Böyle bir ortamda bunu da anımsamak beni duygusallaştırdı. Futbol takımında başkanlık yaptığım süreçte bize verdikleri destekten de keyif alıyorum. Ekonomide zorlukların olduğu bir ortamda sponsor olmak, fedakarlık yapmak önemli, biz bu iyilikleri unutmayacağız. Değerli zamanlarda, bizim için yanımızda olanlarla uzun süre birlikte olmayı, aile olmayı tercih ediyoruz. Beşiktaş aile olmaktır, aile olmak, sarılmaktır. Duygularımız özeldir. Biz çok mutluysak da Honda'nın da bizden mutlu olacağından şüphem yok. Otomotivde çok büyük araç sıkıntısı var. Sponsor olarak verdikleri araçlarla ticaret yapabilirlerdi ama tercihlerini bizden yana kullandılar, ne de olsa Japonlar akıllıdır."



Honda Türkiye Başkanı Yamada: "Modellerimiz beklentileri eksiksiz karşılayacak"



Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ise Beşiktaş ile yaptıkları iş birliğinden çok büyük mutluluk duyduğunu anlatarak, "İş birliğini görüşmeye başladığımız ilk günlerden bu yana, aramızda önemli birçok ortak nokta gördük. Beşiktaş'ın taraftarıyla kurduğu tutkulu bağ ve Honda kullanıcılarının tutkusu, iki önemli markanın önemli değeri olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ortak paydası tutku olan iki camianın, iş birliğiyle çok güzle bir sinerji yaratacağını düşünüyorum." diye konuştu.



İş birlikleri boyunca Beşiktaş'ın araç ihtiyacını Honda'nın teknolojisi, konforu ve güvenliğiyle sağlayacaklarını aktaran Yamada, "Beşiktaş yönetimine, teknik ekibi ve futbolcularına, segmentinde fark yaratan modellerimizin kullanımını sağlayacağız. Honda'nın insan odaklı yaklaşımlar tasarımıyla geliştirilen yüksek teknolojili bu modellerin, Beşiktaşlıların beklentilerini eksiksiz karşılayacağını düşünüyorum. Beşiktaş ve Honda'nın değerli bir iş birliğini gerçekleştirmesinden büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Çebi: "Şampiyon olursak arabaları hediye edin"



Törenin soru-cevap kısmında ise Beşiktaş Başkanı Çebi'ye, taraftara yönelik bir kampanya olup olmayacağı soruldu. Çebi, bununla ilgili çalışmayı arkadaşlarının yaptığını belirterek, zaman içinde böyle bir kampanyanın olabileceğini dile getirdi.



Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise anlaşmalarının 3 yıllık olduğunu belirterek, ileride bu konu ve diğer konuları Beşiktaş ile konuşabileceklerini ve her iki tarafın da ortak paydasına seslenecek ortak projeleri konuşmaktan çekinmeyeceklerini aktardı.



Başka bir soruya karşılık Kılıçer'in, Honda'nın Beşiktaş'a transfer yardımı ve kamp yeri tedariki gibi konularda, yeni fikirler olarak düşünülebileceğini söylemesi üzerine espri yapan Ahmet Nur Çebi, "Eli çok sıkıymış, biraz daha açık olsa iyi olurdu. Biraz eliniz açık olsun patron. Futbol alemi böyledir. Şampiyon olursak arabaları hediye edin, bize kamp yaptırın ve futbolcu falan alın, iyi olur." dedi.



Konuşmaların ardından Beşiktaş ve Honda yöneticileri ile Beşiktaş futbol takımı teknik heyet ile oyuncular, sahnede ve alana getirilen arabaların başında fotoğraf çektirdi.





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