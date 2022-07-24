ALIOSKI BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

GALATASARAY'A NEDEN TRANSFER OLAMAMIŞTI?

ASİST ÖZELLİĞİ DİKKATİ ÇEKİYOR

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'a transferi sonrasında gözler sol beke yapılacak transfere çevrildi. Siyah-beyazlıların gündemine son gelen isim Al-Ahli'de oynayan Ezgjan Alioski oldu.Daha önce transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile sıkça anılan Kuzey Makedonyalı futbolcu, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Valerien Ismael henüz bu öneriye cevap vermedi.30 yaşındaki sol bek oyuncusunun Avrupa'da kulüp arayışlarında olduğu ve Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. Daha önce Galatasaray ile de anılan Alioski'den sarı-kırmızılılar yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçmişti. O dönem Alioski, Galatasaray'dan 3 sene için 7.5 milyon euro istemişti.Kariyerinde 424 maça çıkan ve şu andaki kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Alioski, 61 gol ve 55 asist yaptı. Sol bek ve sol kanat mevkilerinde oynayan oyuncunun gol ve asist yapabilme özelliği dikkati çekiyor.