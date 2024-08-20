Beşiktaş'a yeni sağ bek: Jordan Lotomba

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah beyazlı takım, Nice forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Jordan Lotomba ile ilgileniyor.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
4 sezondur Fransız ekibinin formasını giyen başarılı futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yazılırken, Beşiktaş'ın temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.
Daha önce oyuncu ile Hoffenheim ve Augsburg'un da ilgilendiği ancak transferde sonuç alınamadığı ifade edildi.
Nice'te 142 maça çıkan İsviçreli sağ bek, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah beyazlı takım, Nice forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Jordan Lotomba ile ilgileniyor.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
4 sezondur Fransız ekibinin formasını giyen başarılı futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yazılırken, Beşiktaş'ın temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.
Daha önce oyuncu ile Hoffenheim ve Augsburg'un da ilgilendiği ancak transferde sonuç alınamadığı ifade edildi.
Nice'te 142 maça çıkan İsviçreli sağ bek, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.